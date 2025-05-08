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"ما ذكر غير صحيح".. أول تعليق من رابطة الأندية على قرار التظلمات في أزمة القمة

07:47 م الخميس 08 مايو 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 19 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 19 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 19 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 19 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 19 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 19 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 19 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 19 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (3)
  • عرض 19 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (4)
  • عرض 19 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (13)
  • عرض 19 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (7)
  • عرض 19 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (1)
  • عرض 19 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي
  • عرض 19 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (6)
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    غياب الأهلي مع بداية مباراة الزمالك (3)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (15)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (12)
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كتب- محمد عبدالهادي:

لا زالت تتصدر أزمة مباراة القمة الـ130، حديث الوسط الرياضي المصري في الفترة الأخيرة، خاصة بعد قرارات لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم الذي صدر اليوم الخميس.

وكانت لجنة التظلمات قد أصدرت بيانًا رسميًا اليوم أعلنت فيه تأجيل البت في أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إلي 15 مايو الجاري.

تعليق رابطة على قرار التظلمات في أزمة القمة

كشف مصدر مسئول في رابطة الأندية، أن ما ذُكر في بيان لجنة التظلمات بشأن أزمة قمة الأهلي والزمالك غير صحيح مطلقًا.

وقال المصدر: "بمجرد أن طلبت لجنة التظلمات القرارات الخاصة بالقمة وأسبابها أرسلناها على الفور".

وأوضح: "رابطة الأندية أرسلت إلى لجنة التظلمات القرار الأول الخاص بالقمة والذي صدر يوم ١٥ مارس، ثم القرار الثاني بتعديل العقوبات والذي صدر يوم ٣٠ من نفس الشهر".

وأكمل: "الرابطة أرسلت القرارات بأرقام بنود اللائحة التي استندت عليها في اتخاذ كل قرار".

وأتم تصريحاته قائلًا: "ليس لدينا أزمة في استدعاء طه عزت مدير إدارة المسابقات للتحقيق خلال جلسة لجنة التظلمات المقبلة".

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الزمالك والأهلي الزمالك الأهلي رابطة الأندية لجنة التظلمات
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