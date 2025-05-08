صدارة مؤقتة.. الأهلي يفوز على المصري البورسعيدي برباعية في الدوري

متابعة - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وبهذه النتيجة رفع المارد الأحمر رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 49 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، منتظرا نتيجة مباراة بيراميدز أمام البنك الأهلي غدا، فيما توقف رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة رقم 35 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الخامسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم وأحمد نبيل "كوكا".

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية وإمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد، وسام أبو علي وأشرف بن شرقي.

وجاء تشكيل فريق المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: عمرو سعداوي، باهر المحمدي، محمد هاشم وكريم العراقي.

خط الوسط: محمد مخلوف، محمود حمادة وسامادو.

خط الهجوم: حسين فيصل، جون إيبوكا وصلاح محسن.

أبرز أحداث مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 2: فرصة خطيرة للمصري البورسعيدين بعد رأسية من صلاح محسن مهاجم المصري ترتطم بالقائم.

الدقيقة 5: المصري البورسعيدي يحرز الهدف الأول للمصري عن طريق صلاح محسن.

الدقيقة 15: ركنية للنادي الأهلي، لكنها تنفذ دون خطورة.

الدقيقة 25: تسديدة قوية من إمام عاشور من على حدود منطقة الجزاء، لكنها تمر أعلى المرمى.

الدقيقة 28: عرضية من أشرف بن شرقي، يخرجها محمود جاد حارس المصري.

الدقيقة 35: إمام عاشور يسجل هدف التعادل للنادي الأهلي في مرمى المصري.

الدقيقة 41: وسام أبو علي يحرز الهدف الثاني للنادي الأهلي في مرمى المصري.

الدقيقة 45: حكم المباراة يلغي هدف وسام أبو علي لوجود خطأ على وسام أبو علي.

الدقيقة 2+45: طاهر محمد طاهر يحرزك الهدف الثاني للنادي الأهلي.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 58: وسام أبو علي يحرز الهدف الثالث للأهلي في مرمى المصري البورسعيدي.

الدقيقة 70: تسديدة قوية من أشرف بن شرقي من داخل منطقة جزاء المصري يتصدى لها محمود جاد حارس المصري.

الدقيقة 75: تسديدة من طاهر محمد طاهر، تخرج بعيدة عن مرمى المصري البورسعيدي.

الدقيقة 76: ضربة جزاء لصالح النادي الأهلي.

الدقيقة 78: إمام عاشور يحرز الهدف الرابع للنادي الأهلي، بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء.

الدقيقة 81: فخر الدين بن يوسف يحرز الهدف الثاني للمصري في مرمى الأهلي.

الدقيقة 86: تسديدة قوية من كريم بامبو لاعب المصرين يتصدى لها محمد الشناوي ويخرجها لركلة ركنية.

الدقيقة 88: تسديدة من محمود حمادة لاعب المصري ولكنها تصل إلى يد محمد الضناوي.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة.