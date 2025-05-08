كتب - نهى خورشيد

كشف عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأحمر الأساسي لمواجهة المصري البورسعيدي، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات المرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي الأساسي

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أحمد نبيل "كوكا".

خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – طاهر محمد – أشرف بن شرقي – إمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

فيما ضمت دكة بدلاء الأحمر كلاً من:

مصطفى شوبير، أكرم توفيق، جراديشار، حسين الشحات، محمد مجدى "أفشة"، كريم نيدفيد، علي معلول، أحمد رضا، مصطفى العش.