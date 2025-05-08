رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية في المرحلة النهائية بالدوري

كتب - يوسف محمد:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية مجموعة تحديد الهابطين، بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وقررت رابطة الأندية المصرية، إيقاف محمد فتح الله مدافع فريق طلائع الجيش مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، بسبب تعرضه للطرد في مباراة فريقه أمام سموحة.

وكان التعادل السلبي دون أهداف حسم نتيجة مباراة سموحة أمام نظيره طلائع الجيش، في اللقاء الذي جمع بينهما بالجولة الخامسة للمرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز ال 13 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، فيما يأتي فريق سموحة في المركز ال 14 بجدول الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.

كما شهدت هذه الجولة تعادل فريق زد مع الاتحاد السكندري دون أهداف، فيما حقق فريق مودرن سبورت الفوز على حساب الجونة بهدف دون مقابل وبالنتيجة ذاتها حقق إنبي الفوز على حساب الإسماعيلي.

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