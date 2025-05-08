نجم الأهلي السابق: لابد من خصم 3 نقاط أخرى من الأحمر

كتب- محمد خيري:

تحدث حسن مصطفى نجم الأهلي السابق، عن أزمة مباراة القمة، الماضية بين الأهلي والزمالك، ورفض الأحمر التواجد لعدم وجود حكام أجانب.

وتصدر اليوم الخميس لجنة التظلمات، القرار النهائي بشأن أزمة مباراة القمة، التي انسحب منها الأهلي، ورفض خوضها لعدم وجود حكام أجانب، بعدنا اعتبرت رابطة الأندية الأحمر خاسرا للمباراة دون خصم 3 نقاط أخرى في أخر الموسم.

وقال حسن مصطفى في لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي عبر راديو ميجا إف إم: "حزين من قرار الأهلي بعدم لعب مباراة القمة أمام الزمالك، وأتوقع أن يتم خصم ثلاث نقاط أخرى من الأهلي مثلما حدث مع الزمالك في الموسم الماضي".

وأضاف: "كان لا بد أن يذهب الأهلي للمباراة بصرف النظر عن أي شئ أخر وأرى أنه لابد أن يتم خصم ثلاث نقاط أخرى من الأهلي أسوة بما حدث مع الزمالك، حتى يتم تطبيق مبدأ التكافؤ بين الجميع".