اشتعال الصراع.. صعوبة موقف الإسماعيلي في مجموعة الهبوط

كتبت-هند عواد:

أصبح الإسماعيلي في موقف صعب، بعد الهزيمة من إنبي بهدف نظيف، مساء أمس، واشتعال المنافسة في مجموعة صراع الأندية من أجل البقاء في الدوري المصري الممتاز.

ومع بداية مرحلة الحسم من الدوري المصري الممتاز، انقسمت الأندية إلى المجموعتين، الأولى تضم أول 9 فريق ينافسون على اللقب، الثانية تضم آخر 9 فرق يصارعون للبقاء.

وبعد تعثر الإسماعيلي ضد إنبي، احتل الدراويش المرز الثامن برصيد 19 نقطة ويليه مودرن سبورت بـ18 نقطة، ويهبط إلى دوري المحترفين أصحاب المركزين الثامن والتاسع.

ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري

جاء ترتيب المجموعة الثانية التي تصارع للبقاء كالآتي:

زد - 29

الجونة - 27

الاتحاد السكندري - 23

طلائع الجيش - 23

سموحة - 23

إنبي - 21

غزل المحلة - 20

الإسماعيلي - 19

مودرن سبورت - 18

3 مواجهات حاسمة للإسماعيلي

يتبقى للإسماعيلي 3 مواجهات حاسمة في صراع البقاء بالدوري المصري الممتاز، ضد مودرن سبورت والجونة وغزل المحلة.

ويحتاج الإسماعيلي في الثلاث مباريات المتبقية، لضمان البقاء في الدوري دون النظر إلى نتائج الفرق الأخرى.

وفي حالة الفوز على مودرن سبورت في المباراة المقبلة، يرتفع رصيد الدراويش إلى النقطة 22 متخطيا الغزل المحلة صاحب المركز السابع والذي يواجه الاتحاد السكندري (المركز الثالث)، في لقاء صعب.

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