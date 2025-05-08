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بالتفاصيل.. خطوة أخيرة لـ زيزو قبل فسخ عقده مع الزمالك

03:17 م الخميس 08 مايو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    احتفال زيزو
  • عرض 8 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 8 صورة
    أحمد مصطفى ''زيزو''
  • عرض 8 صورة
    زيزو
  • عرض 8 صورة
    أحمد مصطفى ''زيزو''
  • عرض 8 صورة
    أحمد مصطفى ''زيزو''
  • عرض 8 صورة
    أحمد مصطفى ''زيزو''
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كتب- محمد خيري:
كشف الإعلامي خالد الغندور، اقتراب أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، فسخ عقده مع الأبيض، لعدم حصوله على مستحقاته.

وقال "الغندور"، في برنامجه عبر قناة "المحور"، "تواصلنا مع مصدر في اتحاد الكرة، وأكد لنا أن زيزو، قدم ما يثبت عدم حصوله على مستحقاته لدى الأبيض منذ فترة طويلة، وآخرها الشهرين الماضيين".

وأضاف: "ننتظر موقف الزمالك من الرد على شكوى زيزو، وتقديم ما يثبت حصول اللاعب على مستحقاته في مواعيدها المحددة".

واختتم المصدر: "في حالة عدم تقديم الزمالك ما يثبت حصول زيزو على مستحقاته، فإن لجنة شئون اللاعبين ستجتمع لفحص كافة الأوراق وإصدار قرار نهائي وقد يصل القرار إلى أحقية اللاعب في فسخ عقده".

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