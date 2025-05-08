"مش جايين ناخد القطة ومش عاوزين نقعد".. حازم إمام يخرج عن صمته ويدافع عن ميدو

كتب- محمد خيري:

علق حازم إمام عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، على الهجوم الذي يتعرض له أحمد حسام ميدو، زميله في اللجنة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنهم يريدون خدمة النادي فقط.

قال حازم إمام خلال تصريحات إذاعية: "ميدو طلع إمبارح مع الزميل إبراهيم عبد الجواد، وفي ناس أخدت كلامه إنه قال إن في حد داخل النادي مش بيساعد، ولكن أنا عايز أقول إن ميدو بيكن كل الاحترام والتقدير لكل أعضاء مجلس إدارة الزمالك".

وأوضح: "بالعكس لجنة التخطيط جت عشان تساعد وتساند الناس، مش تعمل خلافات بين هنا وهناك، وميدو بيحترمهم كلهم، هو عايز ينجح وهما كمان، والهدف واحد، ومفيش مشاكل إطلاقًا".

وأضاف: "بس أنتم عارفين، لما بيحصل هزيمة أو إخفاق، بيبقى في خلافات أو اختلافات الناس بتطلعها، أنا اتكلمت مع حسين لبيب وقلت له الكلام ده، إن إحنا جايين نعمل حاجة، والأساس إن يكون في هيكل لقطاع كرة القدم وتجيب مدير رياضي ومدير تعاقدات، وتحت المدير الرياضي يكون في كشافين، وتحليل بيانات وإحصائيات".

وأكمل: "يعني نعمل هيكلة كاملة لإدارة الكرة في الزمالك، من الناشئين لحد الفريق الأول والمدير الرياضي هيكون مسئول مع المدرب عن الاستراتيجية، والأهداف القريبة والبعيدة، ومين يصعد للفريق الأول ومين يتباع".

وتابع: "ده الهدف الأساسي للجنة التخطيط، وبعد كده هنمشي، إحنا جينا عشان نساعد ونساند في وقت معين، لكن فكرة إنك تعتمد على أشخاص وقت الزنقة ده طبيعي".

وأردف: "بس لما يكون في سيستم، مش مطلوب إنك تكون موجود، إنت تعمل السيستم وتمشي، ولو احتاجونا أكيد هنكون موجودين، بس الهدف الأساسي هو عمل سيستم".

وشدد: "وكان في سيستم قبل كده، بس مش بالشكل اللي إحنا عايزينه من ناحية قطاع الناشئين وشوفنا برشلونة مثلًا، 90٪ من لاعيبتهم من أبناء النادي مش زي ريال مدريد أو باريس، برشلونة عندهم أحسن قطاع ناشئين في العالم".

وأضاف: "أنا قصدي إن لجنة التخطيط مش جاية تزاحم أو تاخد اللقطة وكل واحد في مكانه كويس، ولو الكلام ده اتنفذ والنادي اشتغل بيه، إحنا هنكون برا .. سواء أنا أو ميدو أو عمرو الجنايني".

واختتم تصريحاته: "مش عايزين نكون موجودين، السيستم يمشي والدنيا تشتغل من غير حازم وميدو، حتى لو مجلس الإدارة اتغير وجيه مجلس تاني وده التفكير الحقيقي للجنة التخطيط".