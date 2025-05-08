مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

المصري

الدوري الأوروبي

جليمت

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

أتلتيك بلباو

دوري المؤتمر الأوروبي

تشيلسي

- -
22:00

يورجوردينس

دوري المؤتمر الأوروبي

فيورنتينا

- -
22:00

ريال بيتيس

جميع المباريات

إعلان

"مش جايين ناخد القطة ومش عاوزين نقعد".. حازم إمام يخرج عن صمته ويدافع عن ميدو

03:16 م الخميس 08 مايو 2025

ميدو وحازم إمام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

علق حازم إمام عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، على الهجوم الذي يتعرض له أحمد حسام ميدو، زميله في اللجنة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنهم يريدون خدمة النادي فقط.

قال حازم إمام خلال تصريحات إذاعية: "ميدو طلع إمبارح مع الزميل إبراهيم عبد الجواد، وفي ناس أخدت كلامه إنه قال إن في حد داخل النادي مش بيساعد، ولكن أنا عايز أقول إن ميدو بيكن كل الاحترام والتقدير لكل أعضاء مجلس إدارة الزمالك".

وأوضح: "بالعكس لجنة التخطيط جت عشان تساعد وتساند الناس، مش تعمل خلافات بين هنا وهناك، وميدو بيحترمهم كلهم، هو عايز ينجح وهما كمان، والهدف واحد، ومفيش مشاكل إطلاقًا".

وأضاف: "بس أنتم عارفين، لما بيحصل هزيمة أو إخفاق، بيبقى في خلافات أو اختلافات الناس بتطلعها، أنا اتكلمت مع حسين لبيب وقلت له الكلام ده، إن إحنا جايين نعمل حاجة، والأساس إن يكون في هيكل لقطاع كرة القدم وتجيب مدير رياضي ومدير تعاقدات، وتحت المدير الرياضي يكون في كشافين، وتحليل بيانات وإحصائيات".

وأكمل: "يعني نعمل هيكلة كاملة لإدارة الكرة في الزمالك، من الناشئين لحد الفريق الأول والمدير الرياضي هيكون مسئول مع المدرب عن الاستراتيجية، والأهداف القريبة والبعيدة، ومين يصعد للفريق الأول ومين يتباع".

وتابع: "ده الهدف الأساسي للجنة التخطيط، وبعد كده هنمشي، إحنا جينا عشان نساعد ونساند في وقت معين، لكن فكرة إنك تعتمد على أشخاص وقت الزنقة ده طبيعي".

وأردف: "بس لما يكون في سيستم، مش مطلوب إنك تكون موجود، إنت تعمل السيستم وتمشي، ولو احتاجونا أكيد هنكون موجودين، بس الهدف الأساسي هو عمل سيستم".

وشدد: "وكان في سيستم قبل كده، بس مش بالشكل اللي إحنا عايزينه من ناحية قطاع الناشئين وشوفنا برشلونة مثلًا، 90٪ من لاعيبتهم من أبناء النادي مش زي ريال مدريد أو باريس، برشلونة عندهم أحسن قطاع ناشئين في العالم".

وأضاف: "أنا قصدي إن لجنة التخطيط مش جاية تزاحم أو تاخد اللقطة وكل واحد في مكانه كويس، ولو الكلام ده اتنفذ والنادي اشتغل بيه، إحنا هنكون برا .. سواء أنا أو ميدو أو عمرو الجنايني".

واختتم تصريحاته: "مش عايزين نكون موجودين، السيستم يمشي والدنيا تشتغل من غير حازم وميدو، حتى لو مجلس الإدارة اتغير وجيه مجلس تاني وده التفكير الحقيقي للجنة التخطيط".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك ميدو حازم إمام أخبار الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالتفاصيل.. خطوة أخيرة لـ زيزو قبل فسخ عقده مع الزمالك

إعلان

إعلان

3 أخطاء أدت للكارثة.. ماذا قالت التحقيقات في انفجار خط غاز الواحات؟
نتائج معاينة حريق خط الغاز بأكتوبر.. المهندسين: مقاول كسر خط الغاز وردمه دون إخطار
أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة