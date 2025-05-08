"لا داعي للصيد في الماء العكر".. ميدو يوجه رسالة نارية لـ "محترفي الفتن".

كتب- محمد خيري:

وجه أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، رسالة قوية، للبعض بشأن التصريحات التي أصدرها خلال الساعات الماضية، خلال إحدى البرامج التلفزيونية.

وقال ميدو قال في تصريحات تلفزيونية خلال الساعات الماضية: "في كمية حرب بنتعرض ليها وتشويه وأخبار 24 ساعه بتطلع علينا واحنا ساكتين، بس إحنا لو اتكلمنا هنعري ناس كتيرة جدا".

وكتب أحمد حسام ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أؤكد احترامي وتقديري لمجلس إدارة النادي والجهود التي يبذلها منذ اليوم الأول، لم اقصد ابدا الإساءة إلى أحد منهم".

أضاف: "تصريحاتي يحاول البعض تحريف المقصود منها، انا وجميع محبى الزمالك المخلصين حقا فى مركب واحد للنهوض بالنادي ومواجهة التحديات".

واختتم تصريحاته: "لا داعي للصيد في الماء العكر وليبتعد محترفي الفتن".