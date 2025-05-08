"هعري ناس كتير".. ميدو يكشف ما يحدث له في الزمالك ويحذر هؤلاء

كتب- محمد خيري:

كشف أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، الصعوبات التي تواجهه في الوقت الحالي، داخل النادي الأبيض.

قال ميدو، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "إحنا لما جينا نشتغل في الزمالك كلجنة تخطيط كان هدفنا المساعدة وإحنا شغالين تطوعي".



أضاف: "في كمية حرب بنتعرض ليها وتشويه وأخبار 24 ساعه بتطلع علينا واحنا ساكتين، بس إحنا لو اتكلمنا هنعري ناس كتيرة جدا".



أكمل: "في ناس من جوا الزمالك بيخبطوا فينا أنا وحازم وعمرو الجنايني وانا عارف كويس، هما مش أذكية ومش عارفين اني راجل بتاع ميديا اصلا".

واختتم تصريحاته: "اي خبر مضروب يطلع بكون عارف مين مطلعه وراجل مين وموقع مين، فأنا لو اتكلمت هعري ناس كتير".