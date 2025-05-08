كيف يؤثر قرار لجنة التظلمات على صراع الدوري المصري؟

كتبت-هند عواد:

يؤثر قرار لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم، على صراع جدول ترتيب الدوري المصري، خاصة بعد تقليص الفارق بين بيراميدز والأهلي إلى نقطة وحيدة.

وتعلن لجنة التظلمات في الخامسة مساء اليوم، قرارها بشأن الاستئناف المقدم من بيراميدز الزمالك، حول أزمة 3 نقاط من الأهلي بنهاية الموسم.

وانسحب الأهلي من مباراة القمة ضد الزمالك، يوم 11 مارس 2025، معترضا على عدم وجود طاقم تحكيم أجنبي، لتعلن رابطة الأندية اعتبار الأحمر خاسرا للمباراة بنتيجة 3-0، وخصم 3 نقاط من رصيده نهاية الموسم.

وقررت الرابطة تخفيف العقوبة والاكتفاء باعتبار الأهلي مهزوما دون خصم نقاط، قبل أن يستأنف الزمالك وبيراميدز على هذا القرار في لجنة التظلمات.

تأثير قرار لجنة التظلمات على ترتيب الدوري

يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة، يليه الأهلي في المركز الثاني بـ46 وفي المركز الثالث الزمالك برصيد 40 نقطة.

وفي حالة خصم 3 نقاط من الأهلي يصبح الترتيب كالآتي:

بيراميدز – 47 نقطة

الأهلي – 46 نقطة

الزمالك – 40 نقطة

أما في حالة عدم خصم النقاط من الأهلي، يكون ترتيب الدوري المصري كما هو حاليا، مما يعني أن مباراة الزمالك وبيراميدز، يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة، ستكون حاسمة في حسم اللقب.

وينفرد الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري في حالتين، فوز الزمالك على بيراميدز أو التعادل بينهما، ففي الحالة الأولى يتصدر بفارق نقطتين عن بيراميدز، وفي الثانية يتصدر بفارق الأهداف.

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