"إعادة المباراة ولا خصم نقاط؟".. شوبير يوجه رسالة نارية بشأن تسريب قرار التظلمات

كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة قوية، بشأن الحديث عن تسريبات قرار لجنة التظلمات المقرر له اليوم، بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

قال أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية لبرنامجه "مع شوبير": "فيه حاجات كتير ممكن نجتهد فيها، مثلا مدرب للأهلي مدرب للزمالك، لكن النهارده موعد صدور القرار من لجنة التظلمات، الخاص بمباراة القمة، والناس كلها عارفة اللي حصل قبل كدا".

وأضاف: "اللجنة اجتمعت قبل كدا وقررت تحديد موعد اليوم لإعلان القرار، طيب القرار هيكون واحد من 3، أنها تعيد المباراة، أو تقييد قرار الرابطة بالاكتفاء بخسارة الأهلي فقط، أو خسارة الأهلي وخصم 3 نقاط في نهاية الموسم".

واختتم تصريحاته: "طيب هل ممكن المستشار محمد عبده، وهو رئيس لجنة التظلمات، يكلم حد ويقوله أنا هقرر كذا؟، طبعا ما ينفعش يقول كدا، لأن مصر كلها مستنية هذا القرار، وهننتظر ونشوف، لكن مستحيل يسرب قراره لحد".