"رجعت البيت وجدت زوجتي تبكي".. مرتضى منصور يكشف سر الصلح مع الخطيب

كتب- محمد خيري:

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، أن الفضل في الصلح بينه وبين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، يعود إلى زوجاتهم.

وأعلن مرتضى منصور، في وقت سابق التصالح مع محمود الخطيب، ورد عليه بعدها رئيس النادي الأهلي، بالقبول، والتنازل عن جميع القضايا التي نشبت بينهما في الفترة الماضية.

وقال مرتضى منصور، خلال تواجده في المحكمة اليوم الخميس: "الفضل في الصلح بيني وبين الكابتن محمود الخطيب يرجع إلى السيدة الفاضلة زوجته، وتأثرها بحالته الصحية".

وأضاف: "وزوجتي أيضا لها فضل، لأني رجعت البيت، لقيتها بتعيط وبتقول لي انت مشوفتش الكابتن محمود الخطيب تعبان إزاي؟".

وتواجد المستشار مرتضى منصور، اليوم الخميس في المحكمة ومعه المحامي الخاص بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للتنازل عن باقي القضايا، بعد التصالح بين الطرفين.