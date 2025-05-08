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3 قرارات حاسمة أمام لجنة التظلمات بشأن أزمة خصم نقاط الأهلي

12:01 م الخميس 08 مايو 2025
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    غياب الأهلي مع بداية مباراة الزمالك (3)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (15)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (9)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (6)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (16)
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    نزول الزمالك وغياب الأهلي (1)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (14)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (4)
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كتبت-هند عواد:

تنظر لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المستشار محمد عبده صالح، في الاستئناف المقدم من بيراميدز والزمالك، بشأن خصم ثلاث نقاط من الأهلي بنهاية الموسم.

وانسحب الأهلي من مباراة القمة ضد الزمالك، يوم 11 مارس 2025، معترضا على عدم وجود طاقم تحكيم أجنبي، لتعلن رابطة الأندية اعتبار الأحمر خاسرا للمباراة بنتيجة 3-0، وخصم 3 نقاط من رصيده نهاية الموسم.

وقررت الرابطة تخفيف العقوبة والاكتفاء باعتبار الأهلي مهزوما دون خصم نقاط، قبل أن يستأنف الزمالك وبيراميدز على هذا القرار في لجنة التظلمات.

3 قرارات أمام لجنة التظلمات

تتخذ لجنة التظلمات قرارا من ثلاث بشأن أزمة الـ3 نقاط:

1-إعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

2-تأييد قرار خصم الـ3 نقاط من الأهلي

3-اعتماد قرار رابطة الأندية بتخفيف العقوبة وعدم خصم النقاط من الأهلي

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أزمة مباراة القمة خصم 3 نقاط من الأهلي قرار لجنة التظلمات لجنة التظلمات
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