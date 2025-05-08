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"قبل حسم التظلمات بقليل".. تحرك عاجل من الزمالك بشأن خصم نقاط الأهلي

11:51 ص الخميس 08 مايو 2025

فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

شهدت الساعات الماضية، حالة من الغضب والاستياء داخل مجلس الزمالك، من التسريبات الصادرة من البعض بخصوص حكم لجنة التظلمات الذي سيصدر اليوم، بشأن أزمة مباراة القمة.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن الشئون القانونية بنادي الزمالك، ستتقدم بشكوى بعد قليل، تضمن كل هذه التصريحات، على اعتبار أنها انتهاك لهيئة المحكمة ويعاقب عليها القانون.

وتصدر اليوم لجنة التظلمات، القرار النهائي بشأن أزمة مباراة القمة، التي انسحب منها الأهلي، ورفض خوضها لعدم وجود حكام أجانب، بعدنا اعتبرت رابطة الأندية الأحمر خاسرا للمباراة دون خصم 3 نقاط أخرى في أخر الموسم.

ويترقب نادي الزمالك، قرار لجنة التظلمات، حيث ينتظر خصم ثلاث نقاط من الأهلي بنهاية الموسم، على خلفية عدم المشاركة في مباراة القمة، مثلما حدث الموسم الماضي مع الأبيض، بعدما قرر عدم التواجد في مواجهة الأهلي بالدور الثاني.

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