"علامة استفهام بطول برج القاهرة".. تعليق ناري من خبير اللوائح بشأن خصم نقاط الأهلي

كتب- محمد خيري:

أكد محمد بيومي خبير اللوائح أن اللجنة الأولمبية أقرت بقرار اعتماد الأهلي منسحبا أمام الزمالك واعتباره خاسرا للمباراة بجانب خصم الثلاث نقاط.

وسوف تصدر اليوم الخميس، لجنة الاستئناف، القرار النهائي بشأن أزمة مباراة القمة الماضية، التي انسحب منها الأهلي، ورفض خوضها لعدم وجود حكام أجانب، بعدنا اعتبرت رابطة الأندية الأحمر خاسرا للمباراة دون خصم 3 نقاط أخرى في أخر الموسم..

وأوضح بيومي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: "الأهلي لجأ للجنة الأولمبية من أجل تغيير القرار ولكن الأولمبية أوصت بنفس قرارات رابطة الأندية الأول، بما يعني أن كل الأطراف أقرت بتطبيق اللوائح".

وتابع: "لا أجد أي مبررات وفق اللوائح بتراجع الرابطة عن قرار عدم خصم الثلاث نقاط.. اعتبرها علامة استفهام بطول برج القاهرة".

وأشار بيومي إلى أن رابطة الأندية لم تستند على أي بند في اللائحة لتغيير قرارها بعدم خصم الثلاث نقاط من الأهلي بنهاية الموسم .

وأتم: "بنسبة 100% ليس من حق الرابطة التغيير في بنود اللائحة، والجميع ينتظر حسم القرار اليوم من لجنة التظلمات".