يوم الحسم.. التظلمات تفصل في شكوى خصم 3 نقاط من الأهلي

كتبت-هند عواد:

تحسم لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المستشار محمد عبده صالح، قرارها النهائي بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

ماذا حدث في مباراة القمة؟

انسحب الأهلي من مباراة القمة ضد الزمالك، التي كان من المقرر إقامتها يوم 11 مارس 2025، في الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالدوري المصري الممتاز.

ورفض الأهلي خوض مباراة القمة، إلا في وجود طاقم تحكيم أجنبي، فيما تمسك الاتحاد المصري بالتحكيم المصري بقيادة محمود بسيوني.

وأعلنت رابطة الأندية عقوبات الجولة الأولى، باعتبار الأهلي منسحبا من المباراة والزمالك فائزا بثلاثية نظيفة، إضافة إلى خصم 3 نقاط من الأحمر، إلا أنها قررت بعدها تخفيف العقوبة والاكتفاء باعتبار الأهلي مهزوما وعدم خصم النقاط الثلاث.

واعترض مجلس إدارة الزمالك وبيراميدز على قرار رابطة الأندية، وطالبا بخصم الثلاث نقاط من الأهلي في نهاية الموسم، وتقدما بتظلم على العقوبات للعودة إلى قرار الرابطة الأول.

القرار الرسمي في أزمة الثلاث نقاط

كان من المقرر أن تعلن لجنة التظلمات القرار النهائي في أزمة الثلاث نقاط، يوم 24 أبريل الماضي، إلا أنها قررت تأجيل قرارها إلى اليوم الخميس 8 مايو.

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