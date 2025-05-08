مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

المصري

الدوري الأوروبي

جليمت

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

أتلتيك بلباو

دوري المؤتمر الأوروبي

تشيلسي

- -
22:00

يورجوردينس

دوري المؤتمر الأوروبي

فيورنتينا

- -
22:00

ريال بيتيس

جميع المباريات

إعلان

مفاضلة في الهجوم.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي

10:28 ص الخميس 08 مايو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي (4)
  • عرض 9 صورة
    مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي (1)
  • عرض 9 صورة
    مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي (11)
  • عرض 9 صورة
    مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي (10)
  • عرض 9 صورة
    مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي (2)
  • عرض 9 صورة
    مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي (9)
  • عرض 9 صورة
    مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي (7)
  • عرض 9 صورة
    مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي (8)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصراوي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي، في الثامنة مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الحاسمة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتولى عماد النحاس تدريب الأهلي "لفترة مؤقتة" بعد رحيل السويسري مارسيل كولر، عقب توديع دوري أبطال أفريقيا من نصف النهائي.

ويفاضل عماد النحاس بين الثنائي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات، في خط هجوم الأهلي، بخلاف ذلك يخوض المباراة من دون أي تغييرات عن المباراة السابقة ضد حرس الحدود والتي انتهت بفوز الأحمر بخماسية نظيفة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي

جاء التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور

الهجوم: طاهر محمد طاهر (حسين الشحات) - وسام أبو علي - أشرف بنشرقي

اقرأ أيضًا:

بعد الصعود للنهائي.. ديمبلي يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

سيطرة حمراء.. تاريخ مواجهات الأهلي والمصري البورسعيدي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي والمصري البورسعيدي موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي تشكيل الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان