مفاضلة في الهجوم.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي

كتب-مصراوي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي، في الثامنة مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الحاسمة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتولى عماد النحاس تدريب الأهلي "لفترة مؤقتة" بعد رحيل السويسري مارسيل كولر، عقب توديع دوري أبطال أفريقيا من نصف النهائي.

ويفاضل عماد النحاس بين الثنائي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات، في خط هجوم الأهلي، بخلاف ذلك يخوض المباراة من دون أي تغييرات عن المباراة السابقة ضد حرس الحدود والتي انتهت بفوز الأحمر بخماسية نظيفة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي

جاء التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور

الهجوم: طاهر محمد طاهر (حسين الشحات) - وسام أبو علي - أشرف بنشرقي

اقرأ أيضًا:

بعد الصعود للنهائي.. ديمبلي يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

سيطرة حمراء.. تاريخ مواجهات الأهلي والمصري البورسعيدي