كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة السلة (رجال) بالنادي الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات نهائي كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد في نهائي كأس مصر لكرة السلة

تقام مباراة الأهلي والاتحاد، في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، على صالة الشباب والرياضة في مدينة السادس من أكتوبر، في إطار منافسات نهائي كأس مصر لكرة السلة (رجال).

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والاتحاد

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، إدارة طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي والاتحاد، ويتكون من الإسباني أنطونيو كوندي، الكرواتي مارتين فوليتش، والليتواني أمبر ماسيوليس.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر لكرة السلة، بعد الفوز على سبورتنج في نصف النهائي بنتيجة 92-54.

ومن جانبه، تأهل الاتحاد السكندري إلى النهائي، بعد الفوز على الزمالك، بنتيجة 97-88، في نصف نهائي البطولة.

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