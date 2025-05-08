موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والقناة الناقلة

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي بقيادة عماد النحاس لتحقيق الانتصار، لمطاردة بيراميدز في الصدارة، بعدما أصبح الفارق بينهما نقطة وحيدة.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم ضد المصري البورسعيدي، من دون جماهيره، بعدما أصدرت رابطة الأندية عقوبات الجولة الماضية، بمنع جماهير الأحمر من حضور مباراتين للفريق، بسبب السباب الجماعي.

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

تقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، في الثامنة مساء اليوم الخميس، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الفاصلة بالدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

تنقل مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري، على قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري للبطولة والمسابقات المحلية.

قائمة الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي

تضم قائمة الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا - مصطفى العش

خط الوسط: حسين الشحات - عمرو السولية - كريم نيدفيد - أكرم توفيق - أحمد رضا - أشرف بن شرقي - أمام عاشور - مروان عطية - محمد مجدى أفشة - طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: نيجيك جراديشار - وسام أبو علي

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