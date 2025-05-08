كتب - محمد خيري:

شن نجوم نادي الزمالك القدامى، هجوما قويا، على تعيين أيمن الرمادي، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، مديرا فنيا للفريق الأبيض في الفترة المقبلة خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

اختيار "الرمادي" لم يلقي قبول أبناء نادي الزمالك، خاصة وأنه اختيار مؤقت، وكان لابد من منح الفرص خلاله لأبناء النادي، في المرحلة الصعبة الحالية.

طارق يحيى يفتح النار على تعيين طارق يحيى

وتحدث طارق يحيى نجم الزمالك السابق على تعيين أيمن الماضي في تصريحات إذاعية قائلا: "هل لو في الأهلي سيتم تعيين الرمادي كمديرا فنيا؟ وقرار تعيين أيمن الرمادي اغتيال معنوي لكل مدربي نادي الزمالك القدامى والقادمين، الزمالك مليء بالكوادر التي يمكنها قيادة الزمالك ليس فقط طارق مصطفى، فمثلا عبد الحميد بسيوني وحلمي طولان وحسن شحاتة، وتعيين الرمادي اغتيال معنوي لكل مدربي الزمالك وتعيين الجوهري وإيهاب جلال في السابق كان قرارا خاطئ، فهل لا يوجد مدرب من الزمالك يستطيع قيادة الفريق؟ بالتأكيد هناك الكثير.

وأضاف: "أنا واحد من أبناء الزمالك وحققت بطولات مع الفريق، ومفيش حاجة اسمها طارق يحيى محسوب على المجلس السابق، وأنا ضد قرار تعيين الرمادي مدربا للفريق والجميع معترض على تعيين الرمادي مدربا للفريق".

وأوضح: "أنا بتكلم عن الصح، وحازم إمام وميدو ازاي يوافقوا على تعيين مدرب من خارج نادي الزمالك ودخول الجوهري في الماضي نادي الزمالك كان خاطئ، السوشيال ميديا الزملكاوية معترضة على تعيين الرمادي".

وأختتم: "لن يستطيع أي حد من خارج أبناء النادي أن يعبر بهذه المحنة، وفنيا اسكود الزمالك جيد والخطوة نفسها كانت خاطئة بتعيين الرمادي، ومن الوارد أن يفشل الرمادي مع الزمالك أنا هنا بتكلم كمشجع ولست مع قرار تعيين الرمادي كمديرا وهذا القرار صعب أن يتقبل أي زملكاوي حر".

فاروق جعفر يعلق على قرار تعيين أيمن الرمادي

وفي المقابل قال فاروق جعفر نجم الزمالك السابق: "أيمن الرمادي مدير فني كبير ويمتلك خبرات قوية، ولكن هل هيقدر يوظف نفسه بقدرات لاعبي الزمالك، بالطبع أتمنى أن يحالفه التوفيق مع الزمالك".

وأضاف: "قرار تعيين الرمادي مدربا للزمالك، مكنش حد متوقعه واسم الرمادي كان غير مطروح وغير متوقع، ولكن هل الأهلي مثلا فكر يتعاقد مع مدرب من خارج أبناء النادي؟".

وتابع: "كان فيه تجربة من قبل مشابهة مع الراحل إيهاب جلال ولم يستمر طويلا مع الزمالك عكس الجوهري وخبرات الجوهري، ولكن الوقت ضيق في فكرة تعيين أيمن الرمادي مديرا فنيا للزمالك في مباريات حاسمة، وأعقد أن المهمة ثقيلة عليه خلال الفترة المقبلة".