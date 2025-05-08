كتب - يوسف محمد:

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، على تعيين الحكم أحمد الغندور، لإدارة مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي اليوم بالدوري.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ماذا يفعل الأهلي بحضور الصافرة التحكيمية لأحمد الغندور؟

وهذه المواجهة، ستكون المواجهة رقم 23 الذي يديرها الغندور للنادي الأهلي، حيث سبق وأن قاد الفريق في 22 مباراة من قبل.

وخلال 22 مباراة سابقة أدارها الغندور للأهلي، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 18 مباراة، حضر التعادل في 4 مباريات ولم يتلقى الهزيمة في أي مباراة.

وأشهر الغندور، خلال المواجهات التي أدارها للنادي الأهلي 27 بطاقة صفراء، 4 بطاقات حمراء، بالإضافة إلى احتساب 6 ركلات جزاء.

ويذكر أن المارد الأحمر، يدخل مباراة اليوم، وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 46 نقطة، فيما يأتي النادي المصري في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 35 نقطة.

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