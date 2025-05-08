الغندور حكما لمباراة الأهي والمصري البورسعيدي بالدوري

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة مرتقبة أمام المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025.

يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه العريض في الجولة الماضية على حرس الحدود بخماسية نظيفة، ويأمل الفريق في مواصلة صحوته تحت قيادة المدرب المؤقت عماد النحاس.

و أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء، والذي جاء على النحو التالي:

حكم الساحة: أحمد الغندور

المساعد الأول: أحمد حسام

المساعد الثاني: هاني خيري

الحكم الرابع: محمود ناصف

حكم الفيديو (VAR): مصطفى الشهدي

مساعد حكم الفيديو: محمود أبو الرجال

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر بيراميدز، مما يمنح المباراة طابعًا حاسمًا في سباق المنافسة على اللقب، حيث يطمح المارد الأحمر إلى استعادة الصدارة والاقتراب خطوة جديدة نحو الحفاظ على لقبه.