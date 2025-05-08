ميدو يكشف آخر تطورات أزمة زيزو "أغلق بالنسبة لنا"

كتب- محمد عبدالهادي:

علق أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، عن أزمة اللاعب أحمد السيد زيزو، وذلك بعدما وصل مستقبله لطريق مسدود وبات قريبًا من الانتقال للغريم التقليدي النادي الأهلي.

وشهدت الفترة الماضية حالة من التوتر بين اللاعب والنادي بعدما رفع كلاً منهما شكوى ضد الآخر، خاصة بعد انقطاع اللاعب عن التدريبات قرابة الـ25 يومًا.

وفي ظهوره التلفزيوني عبر قناة أون تايم سبورت علق ميدو عن أزمة زيزو قائلًا: " ملف زيزو أغلق بالنسبة لنا كلجنة تخطيط".

وتابع ميدو: "ملف زيزو في الفترة الحالية تتولاه بالكامل اللجنة القانونية".

وواصل: " زيزو مازال لاعبًا في نادي الزمالك، وقرار مشاركته في المباريات بيد المدير الفني".

وأردف ميدو تصريحاته: " مجلس الإدارة كان في مأزق كبير في ملف كرة القدم ولجأ لنا سواء أنا وحازم إمام وعمرو الجنايني، وعندما دخلنا الزمالك وجدنا كل شيء يسير بشكل خاطئ".

واختتم تصريحاته: " لم يكن أحد ليقبل بهذه المهمة، و اضطررنا للنزول والعمل بأنفسنا لحل المشاكل، ولولا تدخلنا لساءت الأمور أكثر".