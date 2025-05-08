مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

المصري

الدوري الأوروبي

جليمت

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

أتلتيك بلباو

دوري المؤتمر الأوروبي

تشيلسي

- -
22:00

يورجوردينس

دوري المؤتمر الأوروبي

فيورنتينا

- -
22:00

ريال بيتيس

جميع المباريات

إعلان

ميدو يكشف آخر تطورات أزمة زيزو "أغلق بالنسبة لنا"

01:07 ص الخميس 08 مايو 2025

ميدو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

علق أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، عن أزمة اللاعب أحمد السيد زيزو، وذلك بعدما وصل مستقبله لطريق مسدود وبات قريبًا من الانتقال للغريم التقليدي النادي الأهلي.

وشهدت الفترة الماضية حالة من التوتر بين اللاعب والنادي بعدما رفع كلاً منهما شكوى ضد الآخر، خاصة بعد انقطاع اللاعب عن التدريبات قرابة الـ25 يومًا.

وفي ظهوره التلفزيوني عبر قناة أون تايم سبورت علق ميدو عن أزمة زيزو قائلًا: " ملف زيزو أغلق بالنسبة لنا كلجنة تخطيط".

وتابع ميدو: "ملف زيزو في الفترة الحالية تتولاه بالكامل اللجنة القانونية".

وواصل: " زيزو مازال لاعبًا في نادي الزمالك، وقرار مشاركته في المباريات بيد المدير الفني".

وأردف ميدو تصريحاته: " مجلس الإدارة كان في مأزق كبير في ملف كرة القدم ولجأ لنا سواء أنا وحازم إمام وعمرو الجنايني، وعندما دخلنا الزمالك وجدنا كل شيء يسير بشكل خاطئ".

واختتم تصريحاته: " لم يكن أحد ليقبل بهذه المهمة، و اضطررنا للنزول والعمل بأنفسنا لحل المشاكل، ولولا تدخلنا لساءت الأمور أكثر".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد حسام ميدو الزمالك أزمة أحمد السيد زيزو أحمد السيد زيزو الأهلي أزمة زيزو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان