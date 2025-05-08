نجم الزمالك السابق لمصراوي: "يجب محاسبة المتسبب في صفقات الزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

أبدي محمد صلاح المدير الفني السابق لنادي الزمالك رأيه فيما يدور داخل القلعة البيضاء بالفترة الأخيرة من تراجع المستوي وتوديع بطولتي الكونفيدرالية والرابطة والابتعاد عن المنافسة بالدوري.

وقال نجم الزمالك السابق في تصريحات خاصة لمصراوي: "تراجع مستوى الفريق في الفترة الأخيرة بسبب المدرب ومستوى جودة اللاعبين المتاحة".

وعلل ذلك قائلًا: "أين الصفقات الجديدة التي أبرمها المجلس خلال العامين الماضيين، وما يمر به النادي في الفترة الأخيرة تتحمله الإدارة بسبب الصفقات الغير مدروسة، مما أدي لضعف القوام".

وواصل محمد صلاح تصريحاته: "من غير الطبيعي أن اتعاقد مع 7 لاعبين ولا يشاركون مع الفريق، يجب محاسبة من تعاقد معهم".

وعن رأيه في الأولى لقيادة الزمالك في الموسم الجديد قال: "لابد من مدرب أجنبي جديد لبدء الموسم مع النادي، ولابد أن يكون مدرب له تجارب في المنطقة العربية، بجانب التعاقد مع 5 أو 6 لاعبين سوبر لعمل طفرة في القوام".

وأختتم: " ومن رأى أن يكون هناك بند في عقد أي مدرب بحصد 3 بطولات على الأقل مع الزمالك، ولا يصح أن أقوم بتغيير مدرب كل فترة وأحمل النادي الملايين".