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"عودة أكرم توفيق".. قائمة الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري

12:50 ص الخميس 08 مايو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    مران النادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    مران النادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    مران النادي الأهلي
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كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره المصري البورسعيدي اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، على قائمة الفريق التي ستخوض مباراة اليوم.

وجاءت قائمة المارد الأحمر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا ومصطفى العش.

خط الوسط: حسين الشحات، عمرو السولية، كريم نيدفيد، أكرم توفيق، أحمد رضا، أشرف بن شرقي، أمام عاشور، مروان عطية، محمد مجدى أفشة وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: نيجيك جراديشار ووسام أبو علي.

ويدخل النادي الأهلي مباراة المصري اليوم، هو يحتل المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 46 نقطة، فيما يحتل المصري المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

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