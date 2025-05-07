ميدو يكشف حقيقة اعتراضه على تعيين أيمن الرمادي مدربًا للزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث أحمد حسام ميدو، عضو لجنة لتخطيط بنادي الزمالك، عن حقيقة ما تردد في الساعات الماضية، عن رفضه لإسناد المهمة الفنية للفريق الأول للمدرب أيمن الرمادي لخلافة بيسيرو.

وكان الزمالك قد أعلن اليوم الأربعاء فسخ تعاقده بالتراضي مع البرتغالي جوزيه بيسيرو، وتعيين أيمن الرمادي مدربًا للفريق.

وقال ميدو في تصريحاته تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت: " كابتن أيمن الرمادي كان من أبرز المرشحين لتدريب الزمالك، وهو حقق العديد من النجاحات مع الأندية التي قامت بتدريبها".

وعن حقيقة رفضه التعاقد مع الرمادي أجاب: " في الفترة الأخيرة كل الجماهير تلقي باللوم علي، ولكني حابب أبارك للرمادي لإنه شخصيه محترمه وبتمناله التوفيق".

وتابع تصريحاته: "أوجه الشكر لجوزيه بيسيرو، الظروف لم تخدمه في الفترة الأخيرة سواء الغيابات أو أزمة زيزو، ولكن لجنة الكرة أوصت برحيله في نهاية المطاف".

واختتم ميدو: "نأمل أن نختتم الموسم بالتتويج ببطولة كاس مصر، ونسعى لتدرك كل الأخطاء في الموسم الجديد".