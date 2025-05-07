"يصعب موقف الدراويش".. إنبي يحقق الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف ويقربه من الهبوط

كتب - يوسف محمد:

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، هزيمة مفاجأة من فريق إنبي بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وأحرز هدف إنبي الوحيد في اللقاء، اللاعب أحمد كالوشا في الدقيقة 75 من عمر المباراة، مانحا فريقه الثلاث نقاط.

وهزيمة الإسماعيلي أمام إنبي اليوم، أشعلت المنافسة في مجموعة تحديد الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية المصري، بعدما تراجع الإسماعيلي إلى المركز الـ 18 وقبل الأخير برصيد 19 نقطة، فيما رفع فريق إنبي رصيده من النقاط إلى النقطة، رقم 21 في المركز الـ16 بجدول الترتيب.

ويهبط من مجموعة تحديد الهابطين، إلى دوري الدرجة الثانية المصري فريقين فقط، وهما أصحاب المركزين ال 18 وال 19 بجدول الترتيب.

وستشهد مجموعة تحديد الهابطين في الدوري المصري، صراع ومنافسة قوية خلال الفترة المقبلة، بين عدد من الفرق الذين يتواجدون في منطقة الخطر، خاصة مع تبقي ثلاثة جولات فقط على نهاية الدوري المصري.

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