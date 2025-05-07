"خد أكبر من حجمه".. نجم الزمالك السابق يعلق عبر مصراوي عن أزمة زيزو

كتب- محمد عبدالهادي:

علق محمد صلاح المدير الفني السابق لنادي الزمالك على الأزمة القائمة في الوقت الحالي داخل جدران القلعة البيضاء بعد قرار رحيل اللاعب أحمد سيد زيزو وقرب انتقاله للأهلي في صفقة انتقال حر.

وقال محمد صلاح في تصريحات خاصة لمصراوي:"زيزو خد اكبر من حجمه، وفي النهاية هو حر ومسؤول عن قراره".

وواصل تصريحاته: " إدارة الزمالك أيضًا لهها دور في الأزمة بعدما فشلت في تجديد عقده طوال الـ8 أشهر الماضية، وكان الأولي الموافقة على بيعه في يناير للسعودية وحينها كنت ستحصل على سيولة مادية ولكن الإصرار على استمراره والفشل في تجديد عقده أمير غير مفهوم".

وتابع: " لدي عتاب لزيزو وأنا "زعلان" منه لأنه رفع شكوى ضد الزمالك، لأنه يتواجد في النادي منذ 6 سنوات وما كان يستحق منه ذلك".

واختتم: "مجلس الزمالك عندما ترشح لرئاسة النادي كان على علم بالمشاكل التي تحيط به، ومن المفترض أن لديهم خطة لحل تلك الأزمات، ولكنهم أحبطوا الجماهير وخذلوهم".