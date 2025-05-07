كتب - يوسف محمد:

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبين، على إقامة حفل تكريم للمدير الفني السابق للفريق جوزيه بيسيرو، بعدما أنهى النادي التعاقد معه.

وكان نادي الزمالك، أعلن اليوم إقالة البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق، بسبب تراجع النتائج بشكل كبير خلال الفترة الماضية، تعيين بدلا منه أيمن الرمادي.

ومنح مجلس إدارة الفارس الأبيض، درع النادي للمدير الفني خلال، بجانب منح أفراد جهازه المعاون الهدايا التذكارية، خلال حفل التكريم الذي أقيم اليوم، بحضور حسين لبيب رئيس النادي، حسام المندوه أمين الصندوق وحسين السيد عضو مجلس إدارة النادي.

وقبل مغادرة المدير الفني البرتغالي نادي الزمالك، حرص حسام المندوه أمين الصندوق وحسين السيد عضو مجلس الإدارة، على اصطحاب المدير الفني لمتحف النادي وعمل جولة بداخله.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال الجلسة على رغبتهم في التعاون مع المدير الفني البرتغالي في المستقبل، كما تقدم بيسيرو بالشكر إلى مسؤولي نادي الزمالك، متمنيا التوفيق للفريق في المستقبل.

ومن المتوقع أن يغادر بيسيرو القاهرة، خلال الأسبوع المقبل، عقب فسخ تعاقده مع الفارس الأبيض بالتراضي.