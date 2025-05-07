نجم الزمالك السابق لمصراوي: قرار إقالة بيسيرو "ملوش لازمة" والرمادي أهلاوي

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث محمد صلاح المدير الفني السابق لنادي الزمالك عن رأيه في إقالة البرتغالي جوزيه بيسيرو، وتعيين أيمن الرمادي لخلافة الفريق الأبيض.

وقال نجم الزمالك السابق في تصريحات خاصة لمصراوي: " إقالة بيسيرو من تدريب الزمالك قرار "ملوش لازمة"، وكان الأصح استمراره حتى نهاية عقده لكي لا يتم الدخول في قضايا بسبب مستحقاته المتأخرة".

وتابع: " القرارات التي يصدرها مجلس الزمالك غير مدروسة و"مهزوزة"، وكلها لترضية الجماهير فقط وتسكين غضبهم وليس لمصلحة النادي".

وواصل تصريحاته: " أنا ضد تعيين الرمادي وهو قرار متسرع جدًا وأبناء النادي أولي بالفريق، ولو كان عقده فعلا لمدة شهر فالمدرب يبحث عن مجده الشخصي فقط ويريد أن يرتبط إسمه بالزمالك ليس إلا".

وأردف تصريحاته: الأصح كان يستمر أيمن عبدالعزيز أو أحد أبناء الزمالك، وأيمن الرمادي من أبناء الأهلي، وكل الجهاز الفني الذي يرافقه حصلوا على بطولات بقميص الزمالك وهم الأولي".

واختتم محمد صلاح تصريحاته: "الرمادي جاي "ياكل عيش"، علشان يكتب في سيرته إنه مدرب سابق للزمالك".