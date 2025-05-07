رسالة خاصة من عبدالواحد السيد بعد اعتذاره عن منصب مدير الكرة

كتب - نهى خورشيد:

وجه عبدالواحد السيد مدير الكرة الأسبق بنادي الزمالك، رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك بعد اعتذاره رسمياً عن منصبه خلال الساعات الماضية، موضحاً أسباب رحيله.

ونشر عبدالواحد عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي:"بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم… في البداية، أود أن أشكر كل من اهتم وسأل عني بعد شرف العمل كمدير كرة بنادي الزمالك لمدة قاربت العامين، لقد كان لي الفخر أن أكون دومًا جزءًا من هذا الكيان العظيم، سواء كلاعب أو إداري أو مشجع".

وأضاف:"انتهت رحلتي كمدير للكرة بالزمالك، ولكن لم تنتهِي قصة وشغف حب هذا النادي، كنت أتمنى أن تكون هناك ظروف أفضل للاعتذار عن استكمال المهمة، ولكن الحمد لله على ما وصلت إليه".

وتابع نجم الزمالك الأسبق:"كانت فكرة الاعتذار تراودني في أوقات كثيرة، خاصة في أوقات التتويج قبل الإخفاقات، ولكن ربما كانت هناك عوامل تمنعني، بالتأكيد حينما رأيت الاحتياج للاستقرار في أصعب الأمور، وربما أكبر التحديات، كانت في المرحلة الانتقالية بين المجلس السابق والحالي، فهي الأصعب بالتأكيد، أن تأخذ الثقة من الجميع فهو شرف لي، وحاولت بقدر المستطاع أن أكون على قدر هذه الثقة".

وواصل:"الحمد لله، لم أحاول أن أتخاذل في أداء مهام عملي طوال هذه المدة، ربما يصنفها البعض بالناجحة، وربما جانبها بعض الصواب. فهناك من يرى أن هناك نقاطًا إيجابية وأخرى سلبية، ولكن في النهاية، أنا راضٍ جدًا عن أدائي وعما وصلت إليه، والحكم في النهاية للجميع، و كل الآراء فوق رأسي، لأني في النهاية بشر أخطئ وأصيب، وبالتأكيد تعلمت كثيرًا من هذه التجربة، ولكن في النهاية كانت خدمة الزمالك هي بوصلتي".

وأكمل حديثه:"أشكر كل من قال كلمة إشادة في حقي، وأعتذر إذا صدر مني ما أغضب أحدًا، ولكني حاولت بقدر المستطاع، في ظل الظروف المتاحة، بكل طاقتي، أن أحافظ على وحدة الفريق ولاعبيه وأجهزته الفنية المختلفة، وهناك العديد من العوامل التي كانت يمكنها أن تجعل التجربة أفضل وأفضل بالتأكيد/ ولكن في النهاية، يكفي أني بذلت كل جهدي، وحاولت بقدر استطاعتي ألا أتخلى عن الفريق في ظروف كثيرة كانت صعبة عليّ وعلى الفريق".

واردف:"وفي النهايه، قررت أن أعتذر عن عدم استكمال مهمتي، حتى أترك المجال لمن بعدي في استكمال ما وصلت إليه، وأتمنى للكابتن وائل القباني التوفيق والنجاح، وأنا في أتم الاستعداد دومًا لمساندة ومساعدة الفريق في أي وقت".

وأتم:"شكرًا لمجلس إدارة الزمالك، شكرًا للأجهزة الفنية التي عملت معها، شكرًا للاعبين، شكرًا لجمهور الزمالك العظيم، أعظم جمهور في الدنيا، ووقود النجاح الدائم، وأتمنى التوفيق والنجاح للزمالك دومًا.. عاش الزمالك، عبد الواحد السيد مدير الكرة السابق بنادي الزمالك".