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"لن أكون سعيدا".. نجم الزمالك السابق يعلق على تعيين أيمن الرمادي مديرا فنيا للفريق

10:10 م الأربعاء 07 مايو 2025
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كتب - يوسف محمد:

علق هشام يكن نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على تعيين أيمن الرمادي مديرا فنيا للفارس الأبيض خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للفريق.

وأعلن نادي الزمالك اليوم الأربعاء، تعيين الرمادي مديرا فنيا للفريق، مع وجود نجم الفارس الأبيض السابق وائل القباني كمدير للكرة، بالإضافة إلى أيمن عبد العزيز مدربا عاما.

وقال يكن في تصريحات خاصة لمصراوي: "بكل تأكيد لن أكون سعيدا، بتهميش أبناء الزمالك وعدم الاستعانة بهم، في المناصب الهامة داخل النادي، نادي الزمالك غني بأبنائه الذين كان بإمكانهم قيادة الفريق بشكل جيد خلال الفترة المقبلة وبصورة مميزة".

وأضاف: "يتم تلميع أسماء مدربين ليسوا من أبناء نادي الزمالك، ومنحهم سلطات وفرص أكبر على أبناء النادي، على الرغم من امتلاك النادي مدربين أكفاء من أبنائه وجميعهم تحت أمر النادي".

وتابع: "ليس لدي اعتراض على أيمن الرمادي كشخص أو مدرب للفريق، لكني أتحدث بأنه كان لا بد من التفكير في أبناء النادي الذين ساهموا في صناعة تاريخ كبير للنادي، خاصة وأن الكثير منهم يمتلكون القدرات والخبرات، التي تؤهلهم لقيادة الفريق".

وأكمل: "الزمالك به الكثير من النجوم والكوادر الذين يمكنهم قيادة الفريق، وحال تم تعيين أي شخص من أبناء النادي، لن يكون لدينا أي اعتراض على أي شخص يقع الاختيار عليه".

واختتم يكن تصريحاته: "كان يجب التركيز واختيار أحد أبناء النادي للفترة المقبلة، لكن مجلس الإدارة له رؤية آخرى وتصور معين، لذلك سننتظر ما يحدث في الفترة المقبلة".

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هشام يكن الزمالك جوزيه بيسيرو أيمن الرمادي وائل القباني
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