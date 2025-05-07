مصدر يكشف موقف الأهلي من ضم لاعب نادي فاركو

كتب - مراسل مصراوي:

دخل ياسين مرعي مدافع فريق فاركو السكندري، ضمن اهتمامات النادي الأهلي للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى المارد الأحمر، لتدعيم صفوف الفريق بشكل قوي خلال الفترة المقبلة، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "إدارة الاسكاوتنج داخل النادي الأهلي، سبقت ورشحت المدافع ياسين مرعي للانتقال إلى الفريق، قبل رحيل مارسيل كولر عن تدريب الفريق".

وأضاف: "بالرغم من رحيل كولر عن تدريب الفريق، إلا أن الاهتمام بضم اللاعب في الفترة المقبلة مازال قائما، لكن فكرة ضم مرعي في الوقت الحالي، مرتبطة بشكل كبير بموقف تجديد عقد رامي ربيعة مع الفريق".

واختتم المصدر تصريحاته: "النادي الأهلي ينتظر إنهاء أمر المدير الفني، لمعرفة موقفه من التعاقد مع بعض الصفقات، التي يضعها النادي ضمن اهتماماته في الفترة المقبلة".

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، كان قد أعلن رحيل السويسري مارسيل كولر خلال الفترة الماضية، عقب توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا، على يد صن داونز الجنوب أفريقي، تعيين بدلاء منه عماد النحاس بشكل مؤقت.

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