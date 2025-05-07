رضا عبدالعال يتحدث لمصراوي عن رأيه في إقالة بيسيرو:"قراراته غريبة"

كتب- محمد عبدالهادي:

أبدي رضا عبدالعال نجم منتخب مصر السابق، رأيه فيما يدور داخل نادي الزمالك في الساعات الماضية، وذلك بعد إقالة البرتغالي جوزيه بيسيرو وتعيين أيمن الرمادي لخلافته".

وتحدث رضا عبدالعال لمصراوي عن قرار إقالة بيسيرو والاستقرار علي مدرب محلي لمدة شهر وقال: "ما يحدث في الزمالك غير طبيعي، ولا يصح أن أفاوض مدرب مثل طارق مصطفي للتعاقد معه لمدة شهر فقط".

وواصل:"طارق مصطفى مدرب جيد ويسير بخطى ثابتة مع البنك الأهلي، ولكنه مرتبط بعقد مع النادي، ولا يمكنك أن تفاوضه لتدريب الفريق بشكل مؤقت لمدة شهر".

وأردف تصريحاته: "قرار طارق مصطفي صحيح برفض عرض الزمالك، ومن غير المنطقي أن أترك منصبي كمدير فني وأخوض تجربة مؤقتة، ولو كان الزمالك يفاوضه بنية وجود مشروع لأكثر من عام لما رفض".

وعند سؤاله عن تراجع أداء الفريق هل بسبب تواضع مستوي اللاعبين أم بسبب المدربين أجاب: " بغض النظر عن جودة اللاعبين الموجودة بالزمالك الأن، ولكن المدربين أيضًا لديهم قرارات غريبة".

وتابع: " بيسيرو كان طريقة لعبه سيئة جدًا وشاهدنًا جميعًا طريقتة الدفاعية أمام فرق متواضعة، وجوميز أيضًا كان له بعض القرارات الخاطئة مثل عدم اعتماده على محمد شحاتة والذي يعد أفضل لاعبي الفريق في الوقت الحالي".

واختتم: " المدرب له دور كبير في مستوى الفريق مهما كانت "القماشة" التي يمتلكها، ويجب على ألا مدرب أن "يتحجج" بجودة اللاعبين لأن فكر المدرب له دور".