هل يمكن معاقبة الزمالك بسبب سوء السمعة؟.. خبير لوائح يجيب

كتب - نهى خورشيد

أوضح خبير اللوائح، عامر العمايرة، موقف مجلس إدارة نادي الزمالك من التعرض إلى سوء السمعة بسبب تكرار فسخ التعاقد سواء مع اللاعبين أو المدربين.

وقال العمايرة في تصريحات خاصة لمصراوي"في البداية، عشان يكون في عقوبة أو حرمان من القيد، لازم يكون فيه حالات فسخ تعاقد دون سبب عادل، وده بيتم رصده من خلال القضايا اللي يتم الحكم فيها سابقاً".

وأضاف:"على سبيل المثال، في حالة قضية اللاعب مشيالاك، لو تم إثبات أن النادي فسخ التعاقد من طرف واحد ودون سبب عادل، زي تأخر الرواتب مثلاً، فالمحكمة لما تيجي تدرس القضية مثلا في 20 مايو 2025، هتبص على العقوبات الرياضية السابقة على النادي".

وتابع حديثه:"هيشوفوا خلال السنتين اللي فاتوا، هل الزمالك قام بفسخ تعاقدات تانية بنفس الشكل؟ لو فعلاً تم رصد 4 حالات فسخ تعاقد من طرف واحد وبدون سبب عادل، فالعقوبة وقتها ممكن تكون حرمان من فترتين قيد، زي ما حصل مع النادي الإسماعيلي في قضية فراس الشواط".

وواصل:"لكن حتى الآن، بحسب المتوفر، مش واضح أن الزمالك عنده أربع حالات فسخ بدون سبب عادل خلال آخر سنتين".

وأكمل خبير اللوائح:"الزمالك حالياً مش مهدد بعقوبة تأديبية مباشرة من لجنة، لكن لو اتكرر الفسخ غير المبرر للاعبين أو مدربين، العقوبة بتكون جزء من الحكم في القضية نفسها، مش محتاجة قرار تأديبي مستقل زي ما البعض فاهم غلط".

وأتم حديثه قائلا:" في النهاية لابد أن النادي يتجنب فسخ التعاقدات بشكل عشوائي، سواء مع مدربين أو لاعبين، لأن ده اللي ممكن يعرضه لعقوبات كبيرة".