رضا عبدالعال لمصراوي: "إدارة الزمالك أخطأت بالتعاقد مع بيسيرو وهذه نصيحتي لهم

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث رضا عبدالعال نجم منتخب مصر السابق، عن رأيه في قرار مجلس إدارة الزمالك بإقالة المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو وتعيين المدرب الوطني أيمن الرمادي.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات خاصة لمصراوي: "مجلس الزمالك أخطأ من البداية بالتعاقد مع بيسيرو، وكان الأصح أن يأتي مدرب وطني وينقذ ما يمكن انقاذه".

وتابع: " لو تعاقد مجلس الزمالك منذ فترة كبيرة مع مدرب محلي مثل طارق مصطفي أو الرمادي، لما كنا خرجنا من الكونفدرالية والرابطة".

وأكمل تصريحاته: "بيسيرو أضاع 3 بطولات على الزمالك بالخروج من الكونفدرالية والرابطة وضياع الدوري، ولولا هجوم الجماهير على الإدارة لما تمت إقالته".

وواصل: "نصيحتي لإدارة النادي إذا ما أرادو نجاح أيمن الرمادي عليهم توفير كل الإمكانيات له حتى يستطيع النجاح، من خلال التعاقد مع لاعبين جدد وعدم التدخل في شؤونه، وأن تكون الصفقات على مستوى عالٍ وليس مجرد ضم لاعب".

وكان نادي الزمالك قد أعلن اليوم الأربعاء، تعيين أيمن الرمادي مديرًا فنيًا للفريق لنهاية الموسم، وذلك خلفًا للبرتغالي جوزيه جوميز الذي تم فسخ تعاقده بالتراضي لسوء النتائج".