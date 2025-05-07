كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الزمالك اليوم الأربعاء تعيين أيمن الرمادي، مديرا فنيا للفريق خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للفريق، الذي رحل بسبب تراجع النتائج خلال الفترة الماضية.

ويعد تعيين الرمادي مديرا فنيا للفارس الأبيض، مفاجأة كبيرة بالنسبة للكثير من محبي وعشاق الفارس الأبيض، الذين اعتادو على تواجد أبناء النادي في هذا المنصب أو الاستعانة بمدربين أجانب.

والرمادي ليس المدير الفني الأول، الذي يتولى القيادة الفنية للفارس الأبيض وهو ليس من أبناء النادي، أو لم يلعب ضمن صفوفه من قبل، حيث سبق الثنائي الراحل، محمود الجوهري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني وإيهاب جلال مدرب منتخب مصر السابق أيضًا.

محمود الجوهري سبتمبر 1993 حتى يونيو 1994

وكان محمود الجوهرى أول مدير فني يتولى القيادة الفنية لنادي الزمالك وهو لم يسبق له العمل أو اللعب في صفوف النادي من قبل، حيث تولى القيادة الفني للنادي في سبتمبر من عام 1993 واستمر قرابة العام حتى رحل عن الفريق في يونيو 1994.

وخلال تلك الفترة قاد الجوهري الفارس الأبيض، في 20 مباراة من قبل، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 16 مباراة، تلقى الهزيمة في مباراتين وحضر التعادل في مثلهما.

وسجل لاعبو الفارس الأبيض تحت قيادة الجوهري في ذلك الوقت 33 هدفا، فيما استقبلت شباكهم 13 هدفا فقط.

ونجح الجوهري في قيادة الفارس الأبيض، لتتويج بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي موسم 1993-1994، بعد الفوز على النادي الأهلي في النهائي.

ومثل تولي الجوهر القيادة الفنية للزمالك، مقاجأة كبيرة، خاصة وأنه يعد من أبناء النادي الأهلي المنافس التقليدي للفارس الأبيض، بل وتولى القيادة الفنية له في مناسبتين من قبل، خلال الفترة من يوليو 1982 حتى يونيو 1984، قبل أن يعود للفريق مرة أخرى في مايو 1985 حتى يونيو 1986.

إيهاب جلال يناير 2018 حتى أبريل 2018

وفي يناير من عام 2018 أراد مسؤولي نادي الزمالك، في استنساخ تجربة الجوهري مع الراحل إيها جلال، بعدما أعلن الفارس الأبيض آنذاك تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للفريق.

ولم يكتب لتجربة الراحل إيهاب جلال النجاح مع الفارس الأبيض، حيث لم يستمر سوى ثلاثة أشهر فقط، قبل أن يتم الاستغناء عنه في أبريل من عام 2018، عقب قيادة الفريق في 17 مباراة فقط.

وخلال 17 مباراة قاد فيها جلال نادي الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز في 8 مباريات، تلقى الهزيمة في 7 لقاءات وحضر التعادل في مباراتين فقط.

وسجل لاعبو الفارس الأبيض تحت قيادة الراحل إيهاب جلال، 24 هدفا وتلقت شباكهم 21 هدفا ورحل عن الفريق دون أن يتمكن من حصد أي لقب.

أقرأ أيضًا:

لقب وحيد وتجارب خليجية.. ماذا قدم أيمن الرمادي قبل تولي القيادة الفنية للزمالك؟

أول ظهور لأيمن الرمادي داخل نادي الزمالك (صورة)