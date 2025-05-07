كواليس مران الرمادي الأول مع الزمالك استعداداً لسيراميكا كليوباترا

كتب - نهى خورشيد

قاد أيمن الرمادي المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، مرانه الأول مع الفارس الأبيض مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري الممتاز.

وشهد المران حضور وائل القباني في أول ظهور له كمدير للكرة، خلفاً لعبد الواحد السيد، بعد تقديمه اعتذار رسمي عن منصبه خلال الساعات الماضية.

كما حضر باقي أعضاء الجهاز الفني الجدد، ليبدأ المران بفقرة فنية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش.

وشارك مصطفى شلبي في التدريبات بعد تعافيه من إصابة عضلة السمانة، كما خضع شيكابالا وأحمد الجفالي لتدريبات تأهيلية، بينما واصل أحمد فتوح برنامجه العلاجي بالجري وتدريبات الكرة تحت إشراف الجهاز الطبي.

وخاض ثلاثي حراسة المرمى محمد عواد، ومحمد صبحي، ومحمود الشناوي تدريبات قوية تحت إشراف عماد المندوه مدرب الحراس، ضمن الاستعدادات الفنية لمباراة سيراميكا كليوباترا.

وعلى جانب آخر، واصل الثنائي محمود جهاد ومحمد شحاتة البرنامج التأهيلي داخل صالة الجيم، بسبب معاناتهما من إصابات عضلية، إذ يشكو الأول من آلام في الظهر والعضلة الخلفية، بينما يعاني الثاني من إصابة في العضلة الخلفية.

وكان الزمالك قد أعلن صباح اليوم تعاقده مع الرمادي حتى نهاية الموسم، خلفاً للبرتغالي جوزيه بيسيرو.