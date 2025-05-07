هل سيرحل؟.. مدرب بيراميدز يثير الجدل حول مستقبله مع الفريق

كتب- محمد عبدالهادي:

أثار المدرب الكرواتي كرونوسلاف يوريسيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، الجدل عن مستقبله مع الفريق بعد تصريحاته الأخيرة.

وتحدث يوريسيتش مع صحيفة الرياضية السعودية وقال: " لا يمكنني الحديث الأن عن مستقبلي مع الفريق، فنحن سنخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر في الفترة القادمة، بجانب تصدرنا لجدول الدوري".

وتابع: "أتوقع منافسة شرسة في البطولات التي نشارك فيها، ويجب أن أصب تركيزي مع الفريق في الفترة الحالية".

وواصل المدرب الكرواتي: "أبذل قصارى جهدي مع الفريق لتحقيق أفضل نتائج".

وأختتم كرونوسلاف يوريسيتش تصريحاته: "بعد نهاية الموسم، سوف أتخذ قراري عن الخطوات المستقبلية وكيف سيتم تنفيذها".

ويستعد بيراميدز لمواجهة قوية مع نظيره الزمالك يوم 5 يونيو المقبل في نهائي كأس مصر، بجانب استعداده لمواجهة صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في ختام الشهر الجاري.