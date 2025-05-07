"خد شنطة فلوس".. كبير مشجعي الأهلي يكشف فشل انتقال وائل القباني إلى الأحمر

كتب - نهى خورشيد

كشف عم حربي كبير مشجعي الأهلي، كواليس فشل انتقال وائل القباني مدير الكرة الجديد بنادي الزمالك، إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة تمثيله للأندية المصرية.

وقال عم حربي في تصريحات خاصة لمصراوي:"حضرت موقفاً يُجسد القيم والمبادئ التي يتمسك بها النادي الأهلي دائمًا".

وأضاف:"الكابتن وائل القباني وقّع للنادي الأهلي، وتسلم مقدم التعاقد، وفي تلك الفترة لم يكن هناك شيكات أو بطاقات ائتمان، بل كان تسليم الأموال يتم نقدًا في شنطة".

وواصل حديثه:"الدكتور كمال درويش أجرى اتصالًا بالكابتن حسن حمدي، وأبلغه أن الزمالك في حاجة للاعب، وطلب منه إرسال العقد واستلام المبلغ".

وأكمل كبير مشجعي الأهلى:"بالفعل، رفع سماعة الهاتف، وكنت حاضرًا وشاهدًا على الموقف، لأنني كنت أحضرت في ذلك الوقت اللاعب أحمد حسن (استاكوزا) للنادي الأهلي".

وتابع:"دخل الكابتن وائل القباني المكتب، وكان يحمل شنطة بها الأموال، سلمه الشنطة للكابتن عدلي القيعي، فقال له (عدّها)، فرد عليه (خلاص)".

وأردف:"وفي ذلك اليوم، داعبت الكابتن وائل، وهو ما زال على قيد الحياة، وقلت له مازحاً: (إزاي تسيب الجنة وتروح النار؟)، فرد عليّ مبتسمًا: (ليه كده؟).".

وأكد حربي:"لكن الكابتن وائل لم يُكمل مشواره معنا، وانتقل لاحقًا إلى نادي الزمالك بعدما قررت الإدارة الاستغناء عنه".

وأتم تصريحاته:"وفي عام 2005، فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 4-2، أحرز الأهداف عماد متعب، محمد أبو تريكة (هدفين)، وجيلبرتو، بينما سجل هدفي الزمالك وليد صلاح الدين".