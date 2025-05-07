كتب - يوسف محمد:

بدأ أيمن الرمادي مهمته كمدير فني لنادي الزمالك اليوم، بعدما تولى مهمة القيادة الفنية للفريق خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو الذي رحل عن صفوف الفريق، عقب تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الماضية.

وقاد أيمن الرمادي أول مران له كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم، على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ماذا ينتظر أيمن الرمادي مع نادي الزمالك؟

وينتظر الرمادي خلال الفترة المقبلة، العديد من التحديات رفقة نادي الزمالك، خاصة في ظل توليه القيادة الفنية للفريق، مع تبقي 4 مباريات فقط على نهاية بطولة الدوري المصري.

وفي خلال 20 يوما يقود الرمادي الزمالك، في 4 مباريات مختلفة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل"، بدايتهم ستكون يوم الجمعة المقبل أمام فريق سيراميكا كليوباترا، قبل أن يخوض واحدة من أقوى المواجهات له أمام فريق بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 مايو الجاري.

ويستكمل الرمادي مبارياته مع الفارس الأبيض في بطولة الدوري المصري، حينما يواجه فريق بتروجيت، يوم 24 مايو الجاري، قبل أن يختتم مبارياته مع الفارس الأبيض يوم 1 يونيو المقبل، بمواجهة فريق فاركو.

وفي السياق ذاته، يلاقي الزمالك بقيادة مديره الفني الجديد أيمن الرمادي بيراميدز، يوم 5 يونيو المقبل في نهائي كأس مصر، يسعى الرمادي إلى حصد اللقب الأول له مع الفارس الأبيض.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قرر إقالة البرتغالي جوزيه بيسيرو اليوم، بسبب تراجع النتائج بشكل كبير خلال الفترة الماضية وتعيين بدلا منه المدير الفني أيمن الرمادي.

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