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"بينهم شيكابالا وفتوح".. آخر تطورات إصابة ثلاثي نادي الزمالك

07:28 م الأربعاء 07 مايو 2025
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    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (5)
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    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (7)
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    أحمد الجفالي
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    أحمد الجفالي
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    أحمد فتوح ومحمد صبحي من مباراة أبو قير للأسمدة
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    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك
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    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (1)
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كتب - يوسف محمد:

أدى ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، أحمد الجفالي تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي للفريق اليوم، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري.

وخاض الثنائي مجموعة من التدريبات التأهيلية بالكرة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، في إطار المرحلة الأخيرة من البرنامج الموضوع لهما، لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويعاني محمود عبد الرازق شيكابالا من الإصابة بجزع في الركبة، فيما يغيب الجفالي عن الفارس الأبيض، بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وفي السياق ذاته خضع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، تدريبات تأهيلية بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى تدريبات بالكرة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، لتجهيزه للفترة المقبلة، في ظل إصابته بتمزق في عضلة السمانة.

ويذكر، أن نادي الزمالك يستعد لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

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محمود عبد الرازق شيكابالا أحمد فتوح أحمد الجفالي نادي الزمالك موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
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