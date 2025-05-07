كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الزمالك اليوم الأربعاء الموافق 7 مايو الجاري، تعيين أيمن الرمادي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للفريق.

وكان الزمالك أعلن رحيل بيسيرو عن تدريب الفريق، بسبب تراجع نتائج الفارس الأبيض خلال الفترة الماضية، آخرها التعادل مع المصري البورسعيدي، يوم الاثنين الماضي في بطولة الدوري المصري.

وسبق لأيمن الرمادي تولي القيادة الفنية للعديد من الفرق في الدوري المصري، بالإضافة إلى توليه تدريب أكثر من فريق في الدوري الإماراتي.

ماذا قدم أيمن الرمادي في مشواره كمدير فني قبل تدريب الزمالك؟

وسبق للرمادي خوض العديد من التجارب التدريبية في الدوري الإماراتي، رفقة العديد من الأندية، مثل: "خورفكان، الظفرة، دبي، الشارقة، اتحاد كلباء، حتا، عجمان ونادي الإمارات"، بالإضافة إلى عمله في فريق ظفار العماني كمدير فني أيضًا.

وبخلاف تجاربه في أكثر من دولة خليجية، تولى الرمادي مهمة القيادة الفنية لأكثر من فريق في الدوري المصري، بداية من نادي أسوان، الذي تولى القيادة الفنية له في نوفمبر 2022 حتى يوليو 2023، خاض خلال تلك الفترة 32 مباراة بمختلف البطولات، تمكن من تحقيق الفوز في 8 مباريات، تلقى الهزيمة في 15 مباراة وحضر التعادل في 9 لقاءات.

وفي أغسطس 2023 تولى الرمادي مهمة القيادة الفنية لفريق سيراميكا كليوباترا، حتى فبراير من عام 2025، قاد الفريق في 60 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 23 مباراة، تلقى الهزيمة في 20 مباراة وحضر التعادل في 17 مباراة.

وتوج الرمادي طوال مسيرته الكروية، بلقب واحد وهو لقب بطولة كأس الرابطة المصرية، التي حصدها في موسم 2022-2023 رفقة فريق سيراميكا كليوباترا.

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