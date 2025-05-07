أول ظهور لأيمن الرمادي داخل نادي الزمالك (صورة)

كتب - نهى خورشيد

ظهر أيمن الرمادي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، داخل جدران القلعة البيضاء استعداداً لتولي المهمة الفنية خلفاً للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

ووصل الرمادي إلى مقر القلعة البيضاء رفقة وكيل أعماله، لإنهاء إجراءات توليه المهمة الفنية وقيادة أول مران له مع الفارس الأبيض.

وكانت إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، أعلنت صباح اليوم تعيين الرمادي مديراً فنياً حتى نهاية الموسم، وذلك بعد انهاء التعاقد مع بيسيرو بالتراضي.

ومن المقرر أن يقود الرمادي أول مران له عصر اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات المرحلة النهائية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.