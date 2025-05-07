الأهلي يواجه تحديين أمام المصري البورسعيدي

كتبت-هند عواد:

يلتقي الأهلي والمصري البورسعيدي، في الثامنة مساء غدا الخميس، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الفاصلة بالدوري المصري الممتاز.

وأصبحت المسابقة في مراحلها الأخيرة، واشتد الصراع بين الأندية على المربع الذهبي، مع هزيمة بيراميدز من فارق وتقليص الفارق بينه وبين الأهلي إلى نقطة وحيدة، وتعادل البنك الأهلي مع الزمالك.

ويواجه الأهلي تحديين في مباراة المصري البورسعيدي، غدا، إذ أن الفريق يخوض المباراة بحثا عن الثلاث نقاط لملاحقة بيراميدز، إلا أنه يفتقد جماهيره.

غياب الجماهير

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إقامة مباراتي للأهلي من دون جماهير الفريق، بداية من لقاء المصري البورسعيدي، إضافة إلى توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 200 ألف جنيه، بسبب السباب الجماعي.

وتغيب جماهير الأهلي عن مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الخامسة وسيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة.

المصري يبحث عن التأمين

التحدي الثاني الذي يواجه الأهلي في مباراة المصري البورسعيدي، رغبة الأخير في حصد الثلاث نقاط بحثا عن المربع الذهبي، للمشاركة في الكونفدرالية الأفريقية.

ويتنافس المصري البورسعيدي والبنك الأهلي على المركز الرابع، إذ أن الفارق بينهما أصبح نقطتان، ويجمع الثنائي لقاء مصيري في الجولة السادسة.

ويسعى المصري البورسعيدي لحسم مصيره قبل مواجهة البنك الأهلي، إذ التعثر أمام الأهلي يمنح البنك الفرصة لخطف المركز الثالث، أما فوز المصري يعني أنه سيدخل لقاء البنك دون أن تؤثر نتيجته في الترتيب.

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