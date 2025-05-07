رسميا.. الزمالك يعلن منصب جديد لعبد الواحد السيد

كتب- محمد خيري:

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تعيين عبد الواحد السيد مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم، في منصب نائب المشرف العام على الكرة بقطاع الناشئين.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك وافق على قبول اعتذار عبد الواحد مدير الكرة عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الفترة الحالية.

وتقدم عبد الواحد السيد باعتذار لمجلس إدارة نادي الزمالك عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الساعات القليلة الماضية.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك الاستفادة من خبرات عبد الواحد السيد الكبيرة للعمل في قطاع الناشئين، لتقديم الإضافة المأمولة في القطاع الذي يمثل عنصر المستقبل بنادي الزمالك.