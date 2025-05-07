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"عائلتي الثانية".. فينجادا يتحدث لمصراوي عن الجهاز الفني الجديد للزمالك

03:56 م الأربعاء 07 مايو 2025
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    البرتغالي نيلو فينجادا (9)
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    البرتغالي نيلو فينجادا (4)
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    نيلو فينجادا
  • عرض 9 صورة
    نيلو فينجادا
  • عرض 9 صورة
    فينجادا
  • عرض 9 صورة
    نيلو فينجادا
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    فينجادا
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    فينجادا
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كتبت-هند عواد:

تحدث البرتغالي نيلو فينجادا مدرب الزمالك السابق، عن الجهاز الفني الجديد للزمالك، بقيادة أيمن الرمادي.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك، تعيين أيمن الرمادي مديرا فنيا جديدا للزمالك خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو، ويتكون الجهاز الفني من، وائل القباني مدير كرة، أيمن عبد العزيز مدرب عام، أحمد سمير وحازم إمام مدربين مساعدين، عماد المندوه مدرب حراس المرمى، ماريو تومليانوفيتش مدرب أحمال، محمد علاء محلل أداء.

وقال فينجادا في تصريحات خاصة لمصراوي: "أتذكر الجهاز الفني للزمالك، كان القباني قلب دفاعي مع بشير التابعي أثناء تدريب الفريق، كذلك أحمد سمير".

وأضاف: "وائل القباني كان لاعبا رائعا ويتمتع بذكاء عالي ويتكامل بشكل جيد، أتوقع أن يكون جيدا في منصبه الجديد، كان هذا الفريق بمثابة عائلتي الثانية، لقد كانت تجربة رائعة حقا بالنسبة لي".

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