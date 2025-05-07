"تكون أيامك بيضاء وبنفسجي".. تعليق ساخر من ممدوح عباس على مدرب الزمالك الجديد

كتب- محمد خيري:

علق ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، على تعيين أيمن الرمادي مديرا فنيا جديدا للنادي الأبيض، خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

وكتب ممدوح عباس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل "إكس": "كابتن الرمادي.. أرجو أن تكون أيامكم مع نادي الزمالك بيضاء وبنفسجي".

وأعلن نادي الزمالك اليوم الثلاثاء، تعيين أيمن الرمادي مديرا فنيا للفريق، خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الذي رحل بسبب سوء النتائج.

وجاء تشكيل الجهاز الفني كالتالي:

-أيمن الرمادي: مدير فني

-وائل القباني: مدير كرة

-أيمن عبد العزيز: مدرب عام

-أحمد سمير: مدرب مساعد

-حازم إمام: مدرب مساعد

-عماد المندوه- مدرب حراس المرمى

-ماريو تومليانوفيتش- مدرب الأحمال

-محمد علاء- محلل الأداء

فيما تقرر استمرار الجهازين الطبي والإداري للفريق خلال الفترة المقبلة.