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المدرب يدفع الثمن.. فينجادا يعلق على إقالة مواطنه من تدريب الزمالك

03:34 م الأربعاء 07 مايو 2025
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    نيلو فينجادا
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    البرتغالي نيلو فينجادا (5)
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    نيلو فينجادا
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    نيلو فينجادا
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    نيلو فينجادا
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كتبت-هند عواد:

علق البرتغالي نيلو فينجادا مدرب الزمالك السابق، على قرار إنهاء التعاقد مع مواطنه جوزيه بيسيرو من تدريب الفريق.

وقرر مجلس إدارة الزمالك إنهاء التعاقد مع جوزيه بيسيرو مدرب الفريق بالاتفاق بين الطرفين، بعد تراجع نتائج الفريق.

وقال فينجادا في تصريحات خاصة لمصراوي: "غير مقبول ما حدث، وبالنسبة لي ما حدث معي العام الماضي وبالتحديد من حسين لبيب رئيس النادي الذي عاملني دون أي احترام، جعلني لا أريد التعلق على ما يحدث في النادي".

وأضاف: "بالنسبة لبيسيرو، في كرة القدم تبقى النتائج فقط، إذا لم تعجب الجماهير ومجلس الإدارة بالنتائج، فالمدرب هو من يدفع الثمن".

واختتم فينجادا: "لكن بصراحة، منذ ما حدث، فقدت كل حماسي لأي أمور تخص الزمالك طالما أن مجلس الإدارة ولبيب في النادي. كما قلت، هذا أمر لا يزعجني الآن، وليس مشكلتي".

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نيلو فينجادا جوزيه بيسيرو الزمالك
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